Verona: Zanetti, finalmente questa notte dormirò

'I miei hanno dato tutto. Serdar e Duda sono un lusso per noi'

VERONA, 03 NOV – Paolo Zanetti trova finalmente serenità dopo il successo del Verona. “Era un po’ che non dormivo, mi prendo questa notte per riposare – dice il tecnico dei gialloblù -. Arrivavamo veramente distrutti e abbiamo dato tutto ciò che avevamo dentro. Anche se contro la Roma non avessimo vinto avrei fatto i complimenti ai ragazzi”. L’allenatore ha poi parlato del momento della squadra: “Venivamo da un momento difficile. Siamo in una piazza che merita tanto, noi abbiamo messo in campo atteggiamento ma anche un’idea di un centro tipo. Abbiamo buoni giocatori che hanno avuto alti e bassi, probabilmente figli dell’esperienza. A centrocampo invece abbiamo due certezze, perché Serdar e Duda sono un lusso per una squadra che si deve salvare”. “Se avessimo fatto questo tipo di partita contro squadre diverse dalla Roma – conclude – oggi avremmo qualche punto in più, e questo è il mio grande rammarico”.

