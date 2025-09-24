Verratti non ha dimenticato il Psg ‘Parigi la mia seconda casa’

agenzia

In Qatar dal 2023: 'Ricordo più bello? Europei vinti in azzurro'

ROMA, 24 SET – Marci Verratti non ha dimenticato il Psg e Parigi. Il centrocampista italiano, volato in Qatar nel 2023 dove gioca ancora (prima all’Al-Arabi poi all’Al-Duhail da luglio), pur affermando di essere “molto soddisfatto della scelta fatta” e sottolineando di “sentirsi molto bene”, ha parlato del suo ex club in un video diffuso dalla Qatar League. “Ho trascorso undici anni a Parigi – dice Verratti – e ho vissuto momenti indimenticabili. Ho incontrato molte persone che mi sono rimaste vicine per tutta la vita. Sono diventato un uomo e questo mi ha cambiato la vita, come calciatore e come persona, Parigi resta la mia seconda casa”. E sull’addio due anni fa nessun rimpianto: “E’ stata la fine di una bella storia. Ma credo che fosse il momento giusto per dirsi addio al meglio. Ho ricevuto tanto amore dai francesi e ho cercato di ricambiarlo in campo”, ha aggiunto l’ex capitano del PSG, che ha militato nel club tra il 2012 e il 2023. Verratti poi ricorda quello che definisce “il suo ricordo più bello nel calcio”, ovvero la vittoria della Nazionale italiana nella finale di Euro 2021 contro l’Inghilterra: “Vincere per la propria nazione è qualcosa di difficile da spiegare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA