Verso Catania – Avellino, tutto quello che c’è da sapere: arbitro, biglietti e formazione

play off serie C

In serata ripresa la vendita dei tickets nei circuiti online. Ma al Massimino ci sarà un altro sold out

L’Avellino è un avversario terribile, il più quotato dei quarti di finale dei play off che mettono in palio un posto nelle semifinali dei play off per il salto in B. Martedì sera (20,30 il via, diretta su Raisport in chiaro, Sky per gli abbonati) il Catania tenterà ancora una volta di sovvertire il pronostico. Si gioca la gara d’andata al Massimino, sabato poi il secondo confronto al Partenio, in Campania.

Le parole di Zeoli

Il tecnico Zeoli ha presentato così la sfida: “L’Avellino è data per favorita nella corsa promozione, ne siamo coscienti, ma lotteremo per cancellare anche questi giudizi avversi. Stiamo crescendo, ma rispetto alla partita contro l’Atalanta dovremo cambiare il sistema della gestione della palla. Non siamo più testa di serie, dovremo vincere una volta e segnare più gol, abbiamo lavorato sotto l’aspetto tecnico ma anche mentale”. Zeoli ammette: “Lo stadio pieno rende i tifosi testa di serie al di là dei sorteggi, sfruttiamo questo grande vantaggio nella prima gara”.

La probabile formazione

Tra i convovati mancherà Curado che deve smaltire i postumi di un infortunio, ha recuperato Di Carmine che in attacco potrebbe giocare dall’inizio in coppia con Cianci. La prevendita proseguirà fino al momento del fischio d’inizio. Ed è stato un lunedì difficile per i tifosi che hanno prima fatto i conti con la chiusura dei punti vendita lontano da Catania, poi nel pomeriggio dopo le 17 i punti in provincia sono stati aperti ma le file erano immense. Proteste anche per chi non potrà assistere alla gara se residente in altre province, in serata dopo le 21 è stata finalmente aperta la vendita on line. Una confusione totale, insomma. L’attesa per questa gara è spasmodica, il Massimino farà comuque registrare il sold out.

I convocati

PORTIERI – 22 Furlan, 35 Donato, 95 AlbertoniDIFENSORI – 3 Haveri, 5 Rapisarda, 13 Bouah, 14 Kontek, 16 Quaini, 27 Castellini, 28 Celli, 46 MonacoCENTROCAMPISTI – 6 Ndoj, 7 Tello, 8 Sturaro, 23 Welbeck, 33 ZammariniATTACCANTI – 9 Costantino, 10 Di Carmine, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 77 Marsura, 90 Cianci.