Verso Catania Padova, Marsura e Cicerelli tornano tra i convocati, out Sturaro

la finale di coppa

Il match in diretta tv su RaiSport e Sky

Non uno stadio deserto perchè entreranno 1500 ragazzini delle scuole calcio affiliate. Non saranno i 20 mila che avrebbero fatto a gara per acquistare il tagliando per Catania-Padova, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. Le restrizioni per gli incidenti verificatisi nel match di andata hanno portato a una decisione drastica da parte degli organi giudicanti che penalizza la maggioranza quasi assoluta di sostenitori.

Il ritiro pregara

I rossazzurri sono in ritiro pre-gara, il tecnico Zeoli – che potrebbe scegliere di adottare il 4-3-3 d’ordinanza – ha tenuto fuori dalla lista il centrocampista Sturaro che, evidentemente, non ha ancora recuperato da un infortunio. In elenco figurano invece l’attaccante Marsura e l’esterno Cicerelli. Mancherà Welbeck, squalificato per un turno. La partita comincerà alle 20,30 e verrà trasmessa in diretta su Raisport e su Sky. Al termine, per la consegna della Coppa Italia di C, sarà al centro del campo l’ex calciatore Gianfranco Zola.

I convocati

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: 22 Furlan, 95 Albertoni, 35 Donato.

Difensori: 2 Curado, 3 Haveri, 5 Rapisarda, 13 Bouah, 14 Kontek, 27 Castellini, 28 Celli, 46 Monaco,

Centrocampisti. 6 Ndoi, 16 Quaini, 33 Zammarini,