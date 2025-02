Verso i Giochi Mondiali di Torino: la Torcia di Special Olympics a Palermo il 25 febbraio

solidarietà

Gli atleti porteranno la “fiamma della speranza” in piazza Ruggero VII, partecipando alla Community Run

Per la prima volta in Italia si disputeranno i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics,in programma a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. Si prevede la partecipazione di oltre 1500atleti con e senza disabilità intellettive, 102 delegazioni le provenienti da tutto il mondo.Special Olympics è un Movimento globale che attraverso lo sport unificato sta creando unnuovo mondo fatto di inclusione e rispetto, dove ogni singola persona viene accettata eaccolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità.

In occasione di un evento tanto significativo ed importante come i Giochi Mondiali Invernalidi Torino 2025, il protocollo internazionale prevede il passaggio della Torcia di SpecialOlympics in tutti i capoluoghi di regione o in un luogo iconico della nostra Italia. Il TorchRun, che annuncia l’arrivo del grande evento, rappresenta un’opportunità unica disensibilizzazione di tutto il territorio nazionale: persone di ogni età, scuole ed associazionisaranno coinvolte come parte attiva e trainante dello stesso. L’obiettivo condiviso sarà didiffondere un messaggio corale di inclusione, di pace e di valorizzazione delle persone condisabilità intellettive affinché vengano riconosciute per le proprie capacità e nondiscriminate per le loro differenze.

Il 25 febbraio 2025 alle ore 11, contemporaneamente in ogni regione, atleti con e senzadisabilità intellettive effettueranno insieme un percorso, una corsa simbolica e condivisa diavvicinamento ai Giochi Mondiali. Portando la fiamma della speranza raggiungeranno unapiazza rappresentativa del luogo dove, alle ore 12, si svolgerà la cerimonia di accensione deltripode. Per la Regione Sicilia il tutto si svolgerà a Palermo in un percorso da Piazza Verdi,dove si trova il Teatro Massimo, fino a piazza Ruggero VII che si affaccia sul TeatroPoliteama: proprio in piazza Ruggero VII si terrà la cerimonia di accensione del tripode,con i saluti istituzionali e la presentazione della Delegazione italiana, che prenderà parte aiGiochi Mondiali, proveniente dal territorio. Nel capoluogo siciliano saranno 50 i Runnerche porteranno la fiaccola verso il tripode, mentre centinaia di atleti, tecnici e volontariprovenienti da tutta l’isola saranno in piazza ad attenderli.