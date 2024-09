Verstappen, a Singapore non sarà il weekend più semplice

agenzia

"La McLaren è forte, tocca a noi rendere la Red Bull più veloce"

ROMA, 19 SET – “So che non sarà il nostro weekend più semplice, lo dico chiaramente, ma abbiamo esaminato cosa potevamo fare meglio a Baku e mi auguro che quanto fatto abbia stabilizzato un po’ di più la macchina. Baku è stata positiva per identificare problemi della vettura e lavorarci”. Max Verstappen, solo quinto in Azerbaigian, si aspetta di più dalla sua Red Bull a Singapore, consapevole che “Piastri sta facendo un gran lavoro, la McLaren è forte e tocca a noi ora rendere la macchina più veloce. Tornando a Oscar, sta vivendo un ottimo momento”. “Sugli avvallamenti e sui cordoli la macchina non è forte – ha detto in conferenza stampa il leader del mondiale, a secco di vittorie ormai da sette gare – ma speriamo si sia stabilizzata. Sono fiducioso che si possa fare un lavoro migliore dello scordo anno”, quando l’olandese giunse quinto. Verstappen ha parlato anche del nuovo ruolo attribuito in Red Bull a Gianpiero Lambiase, promosso Head of Racing, pur restando il suo ingegnere di pista: “Il suo nuovo incarico non cambia nulla per me, è una ridistribuzione di ruoli e già prima faceva di più del compito che spetta all’ingegnere di pista. Per me non cambia nulla”.

