Verstappen ‘basta pensare a Newey, mi fido di chi c’è’

Campione mondo: migliorare la RB20 mi dà grande motivazione"

ROMA, 25 FEB – “Basta pensare a Newey, mi fido di chi c’è”. Parola di Max Verstappen che alla vigilia dei test in Bahrain ha dichiarato di avere piena fiducia negli uomini che hanno lavorato sulla RB21 per renderla più competitiva rispetto alla precedente: “La motivazione c’è. L’anno scorso non è stato semplice ma abbiamo comunque vinto il campionato. Sono molto entusiasta di guardare al futuro e spero di poter migliorare la nostra auto, e già questo mi dà grandi stimoli”, le frasi di Verstappen riportate dalla BBC. “Quanto a Newey, non credo che dovremmo pensarci troppo. Ormai è fatta. Non c’è più. Le cose stanno così – spiega l’olandese – È così che è andata l’anno scorso e mi fido delle persone che ci sono al momento al suo posto. Ho molto rispetto per quello che Adrian ha fatto per la Red Bull, ho un ottimo rapporto con Adrian e sono contento per lui che inizi un nuovo progetto”.

