Verstappen mette fine alle voci, resto in Red Bull nel 2026

BUDAPEST, 31 LUG – “E’ il momento di mettere fine a tutte queste voci, per me è sempre stato molto chiaro che sarei rimasto” alla Red Bull nel 2026. Lo ha detto Max Verstappen parlando ai media all’Hungaroring, volendo mettere fine alle speculazioni su un suo possibile passaggio l’anno prossimo alla Mercedes. Finora, l’olandese non aveva mai espresso chiaramente la sua intenzione di restare. “Non ho mai detto nulla a riguardo perché ero solo concentrato a parlare con la squadra per migliorare le nostre prestazioni, idee per il futuro e per l’anno prossimo”, ha spiegato Il pilota 27enne è legato alla Red Bull fino al 2028 ma, secondo la stampa specializzata, una clausola del suo contratto prevede che possa lasciare il team prima della scadenza se non dovesse figurare tra i primi tre della classifica piloti prima della pausa estiva. Un’ipotesi che non si può verificare ora, dato che il vantaggio di Verstappen sul quarto in classifica, George Russell, è di 28 punti, quindi incolmabile da parte del britannico nel Gp d’Ungheria, ultimo prima della sosta estiva.

