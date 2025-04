Verstappen “spero che qui potremo essere più competitivi”

agenzia

"Tanti parlano del mio futuro, tranne me. Io penso al lavoro"

ROMA, 17 APR – “In Bahrain abbiamo faticato in termini di bilanciamento e non so quanto potremo migliorarlo qui. Speriamo che l’asfalto ci aiuti e di essere quindi più competitivi”. E’ prudente, Max Verstappen, nella conferenza stampa del giovedì sul circuito di Gedda, dove domenica prossima si correrà il Gp d’Arabia Saudita, appena una settimana dopo la gara a Manama dove la sua Red Bull ha faticato a tenere il passo delle altre migliori monoposto. Ad una domanda sul doppio impegno richiesto alle scuderie in vista degli importanti cambiamenti previsti per il 2026, l’olandese ha sottolineato che nel team “siamo abbastanza esperti per concentrarci sia su questa stagione sia sulla prossima. Stiamo lavorando per migliorare e lo faremo anche in questo weekend”. Infine, sul suo futuro: “Tanti ne parlano, tranne me. Penso solo al mio lavoro e sono molto rilassato. Marko teme il mio addio? Non lo so, cerco solo di lavorare e continuare a migliorare la macchina, Ci sono nuove idee per migliorare la vettura così affronto ogni situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA