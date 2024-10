Vicenza accoglie le azzurre, domani sfida alla Spagna

agenzia

Nazionale ricevuta dal sindaco, domani al murale di Paolo Rossi

VICENZA, 28 OTT – Vicenza si prepara all’appuntamento di domani con le campionesse del mondo della Spagna stringendosi attorno alle azzurre, che fin dal loro arrivo hanno ricevuto una calorosa accoglienza da parte della città. In mattinata la squadra è stata ricevuta dal sindaco Giacomo Possamai nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, la sede del Comune, per un incontro istituzionale al quale hanno partecipato anche la vice-sindaca Isabella Sala, il consigliere comunale delegato ai progetti di sviluppo della pratica sportiva Giacomo Bez e il direttore generale dell’Aic Gianni Grazioli. Presenti anche le delegazioni di LR Vicenza, Vicenza Calcio donne e Real Vicenza. “Siamo molto contenti di poter ospitare la partita contro le campionesse del mondo – le parole del primo cittadino -. Vicenza è una piazza di calcio che è sempre stata caratterizzata da un tifo straordinario. Il ‘Menti’ è stato lo stadio di Paolo Rossi e Roberto Baggio ed è considerato un luogo magico per i vicentini e non solo. Sono certo che domani ci saranno tantissimi tifosi a fare il tifo per l’Italia: la spinta che vogliamo trasmettere a queste ragazze nel percorso di avvicinamento all’Europeo è forte. Ringrazio la federazione per la scelta di giocare qui”. Dopo le parole di Possamai, che ha ricevuto in dono una maglia azzurra con il numero 10, sono intervenuti anche il ct Andrea Soncin e la capodelegazione Chiara Marchitelli, che si sono detti onorati di poter disputare una gara così importante in una città e in un impianto che hanno fatto la storia del calcio italiano. L’incontro di oggi è stato preceduto da una foto di gruppo davanti alla Basilica Palladiana, uno dei simboli di Vicenza, che in questi giorni ospita ‘Sfumature di Azzurro’, l’esposizione che porta in giro per l’Italia i cimeli, solitamente presenti a Coverciano, che raccontano la storia delle nazionali italiane. Domani mattina una piccola delegazione della nazionale, guidata dalla presidente della Divisione Serie A femminile professionistica Federica Cappelletti e da Chiara Marchitelli, si recherà in visita al murale dedicato a Paolo Rossi e subito dopo alla mostra del Museo del Calcio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA