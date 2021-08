Il tuffo di Tortu che ha lanciato la 4X100 azzurra nella leggenda: «E' stato un miracolo» 

Quando una giornalista inglese gli ha chiesto quale fosse il segreto dell’Italia in quest’estate da notte magiche, Filippo Tortu, in un ottimo inglese, le ha risposto che è stato un miracolo.

«E un miracolo non si può spiegare». Non si può spiegare, un miracolo, è vero, ma lo si può manifestare: Filippo l’ha fatto con un tuffo, quello che ha permesso all’Italia di chiudere la staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020 un centesimo prima della Gran Bretagna, e di vincere una leggendaria staffetta 4x100.

Solo 28 giorni prima in un altro Italia-Inghilterra - alle Olimpiadi gli atleti di Oltremanica gareggiano sotto l’unica bandiera della Gran Bretagna - era stato un rigore parato da Gigio Donnarumma a regalare agli azzurri la notte magica della vittoria agli Europei di calcio.

Ieri l’esito della quarta frazione è stato lo stesso: all’ultimo istante ha vinto l'Italia. «Correre i cento metri finali di una staffetta - ha raccontato Tortu in una conferenza stampa che si è tenuta a Casa Italia - è la cosa più bella e allo stesso tempo la cosa più brutta. Addosso hai una tensione anche superiore a quella di una gara individuale. Perché tu per tre quarti di gara sei quasi uno spettatore che non può far altro che sperare che i compagni di squadra corrano più veloce possibile». All’inizio del rettilineo, Pippo (come lo chiamano gli altri tre) ha ricevuto il testimone da Fausto Desalu. A quel punto l’Italia non era in testa. «I primi 50 metri - ha spiegato Tortu - li ho corsi quasi 'in relax', gli ultimi 50 sono stati invece un incredibile susseguirsi di emozioni». Poi il tuffo. «E pensare che tutti mi prendevano in giro proprio per quel tuffo. Ora penso che non lo faranno più... «. Le mani in testa (una delle immagini indimenticabili di questa indimenticabile Olimpiade). L’oro. «Subito dopo il traguardo, c'era Lorenzo», Lorenzo Patta il primo frazionista «lui mi ha detto che avevamo vinto». Aveva vinto l’Italia. «E' stato fantastico portare il testimone al traguardo».

Ha poi pianto, Pippo, sulla pista dello stadio Olimpico, ha pianto tanto: «Erano solo lacrime di gioia, in quegli istanti non c'era spazio per altre emozioni», ha detto ai giornalisti che gli chiedevano se dietro la commozione non ci fosse anche la sensazione del riscatto dopo l’esclusione dalla finale olimpica dei 100 metri, vinta - è storia ormai entrata negli annali dello sport italiano - dal suo compagno di staffetta, Marcell Jacobs. Ma fino a qualche mese fa era Tortu, il primo italiano a scendere sotto i 100, meglio anche di Pietro Mennea, la «speranza» azzurra per entrare per la prima volta in una finale olimpica dei cento metri. «Fino alla prova individuale - ha evidenziato - non ero soddisfatto, ma a quel punto mi ero detto che tutte le mie energie sarebbero dovuto essere indirizzate verso la staffetta». Nell’attesa, mentre lo sprint d’oro di Jacobs faceva il giro del mondo, Tortu ha cercato nuove motivazioni nel suo animo, e ne ha trovate anche da un altro che una medaglia d’oro se l’è messa al collo.

«Nonostante tutto, un giorno Gimbo Tamberi ha trascorso due ore con me, e mi ha trasmesso la giusta carica». Quella che gli ha consentito di entrare anche lui nella storia dello sport italiano, ma siccome lo sport non è mai solo sport, anche in quella di una nazione intera.

E quando una cronista gli ha chiesto se, passata l’euforia da Olimpiade, l’atletica riuscirà comunque a trovare spazio su tv e giornali, con un’ottima battuta, Tortu ha risposto: «Dipende da voi. Noi più di vincere cinque ori non possiamo fare». Applausi a Casa Italia. Applausi in tutta l’Italia per un tuffo che sa già di leggenda.

(video alanews)



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA