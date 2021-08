Luigi Busà: «Ora ad Avola sia festa come quando l'Italia ha vinto gli Europei» 

«Vincere a Tokyo, in Giappone, sicuramente dà un'importanza in più. Un po' mi sento predestinato, per il karate ho dato tutto: ho trascurato famiglia, amici e persone ma questa medaglia è bellissima. Festeggiare? Lo farò con tutti quelli che conosco, ad Avola deve essere come se l'Italia avesse vinto gli Europei». Così Luigi Busà, oro nel karate kumite -75 kg. Immagini Coni.

(video alanews)

