Vieira, bene il pareggio ma c’è da lavorare

agenzia

'Contento di non aver subito gol, stiamo crescendo'

GENOVA, 07 DIC – Genoa costretto a rimandare ancora la prima vittoria casalinga ma il pareggio con il Torino, 0-0, regala il quinto risultato utile consecutivo, terzo della gestione Vieira, e significa anche la seconda partita senza subire gol dopo quella di Udine. “La gara di oggi era difficile per noi ma anche per il Torino – spiegato Vieira.- Abbiamo provato a giocare, a creare più occasioni ma non ci siamo riusciti. Però ho visto una squadra con carattere in una giornata non semplice. Ed ho visto anche cose positive come il fatto che difensivamente siamo più solidi di prima. Sono contento di quello che abbiamo fatto vedere e sono contento di ave preso un punto ma questa partita dimostra che c’è ancora tanto da lavorare”. Nemmeno i cambi nel secondo tempo, Vitinha e Balotelli, sono riusciti a cambiare l’inerzia della gara mentre Messias non è entrato per una ricaduta che verrà esaminata nei prossimi giorni. “Balotelli come Vitinha e come altri ha bisogno di continuare a lavorare. Oggi ha giocato 20 minuti e sta lavorando bene. La cosa importante per me è stata vedere la squadra crescere, avrei voluto giocare meglio ma non ci siamo riusciti però non abbiamo preso gol – ha ribadito Vieira -. Dobbiamo trovare il modo di unire i due aspetti del gioco ma stiamo crescendo come squadra. Oggi abbiamo dimostrato maturità ed esperienza e non aver preso gol è stato importante”. Un punto che per il tecnico francese non è però un passo indietro rispetto al successo di Udine. “Per me è un passo avanti anche perché abbiamo giocato contro una bella squadra, purtroppo è mancata un po’ do qualità negli ultimi trenta metri”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA