Vieira, io ho espulso? ho parlato con l’arbitro…

agenzia

Tecnico Genoa, l'episodio del rosso a Otoa ha cambiato il match

GENOVA, 23 APR – “Io espulso? Ho parlato con l’arbitro, gli ho detto quello che penso: abbiamo parlato di calcio in generale e della partita ma sempre nel massimo rispetto. Adesso aspettiamo di vedere il rapporto”. Così il tecnico del Genoa Patrick Vieira commentando l’episodio alla fine del match perso con la Lazio. Poi il mister dei rossoblù si sofferma sul cartellino rosso al giovane Otoa, episodio che ha inciso pesantemente nell’economia del match: ” Questo genere di decisione può sempre andare a favore o contro – spiega -. In questo momento è stata sfavorevole nei nostri confronti ma dobbiamo accettarla anche se è molto difficile. Comunque la reazione della squadra è stata positiva, ma non siamo riusciti a fare questo gol pur avendo iniziato bene la partita in particolare con le occasioni da gol di Pinamonti. Poi sicuramente l’episodio dell’espulsione ha cambiato la partita”. Poi, da parte di Vieira, i complimenti alla Lazio: “Posso dire che sono orgoglioso della squadra, non è stato facile e non abbiamo mai mollato. Alla fine ha meritato la Lazio che ha conquistato il bottino pieno, ricordiamoci che loro sono una squadra che lotta per la Champions – sottolinea – mentre noi abbiamo come obiettivo la conquista della salvezza. Noi dobbiamo continuare a fare un passo in avanti per raggiungere il nostro traguardo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA