Vieira, partita difficile ma pareggio meritato

Tecnico del Genoa: dobbiamo e possiamo fare meglio

GENOVA, 23 AGO – Esordio con un pareggio senza reti per il Genoa di Patrick Vieira fermato al Ferraris da un buon Lecce, ordinato e aggressivo ma poco incisivo. Un Genoa che ha avuto alla fine due vere occasioni ma che non ha saputo trasformarle nel migliore dei modi complice un Falcone molto attento. “E’ stata una partita molto, molto difficile-ha spiegato Vieira negli spogliatoi-. Credo che il pareggio sia meritato per le due squadre. Il Lecce ha fatto una bella partita, proprio quella che aspettavo: una squadra organizzata e molto aggressiva. E noi abbiamo avuto queste opportunità, però credo che non abbiamo creato per meritare e prendere queste tre punti”. Un Genoa apparso ancora indietro sia dal punto di vista fisico sia per le geometrie del gioco, in particolare i nuovi elementi devono ancora crescere nell’intesa con i compagni. “La cosa importante per noi è trovare l’equilibrio, giusto – ha spiegato il tecnico -. Vogliamo avere una squadra molto equilibrata e sull’aspetto difensivo abbiamo fatto un bel lavoro. Sono stato molto contento della performance dei miei due difensori centrali, Marcandalli ha fatto un’ottima partita. Un giovane che l’anno scorso giocava in prestito e sta crescendo. Abbiamo tanti nuovi giocatori che devono conoscere la serie A e per questo serve tempo, per questo alla fine sono soddisfatto di questo punto”. Il primo punto però alla fine fa sorridere l’allenatore che sa benissimo quanto ci sia ancora da lavorare ma con questo gruppo possono arrivare soddisfazioni come ha spiegato. “Sapevamo prima della partita che tutto il nostro gioco non sarebbe stato perfetto. Siamo ancora in una fase che dobbiamo migliorare, però l’equilibrio che abbiamo avuto stasera ha permesso alla squadra di prendere questo punto. E’ vero che possiamo e dobbiamo fare meglio e quando saremmo cresciuti anche fisicamente, miglioreremo anche sull’aspetto tecnico perché abbiamo giocatori di qualità”.

