Viktor Gyökeres all’Arsenal per 76 milioni di euro

Calciomercato

Nello Sporting Lisbona ha segnato 97 gol in 102 partite

Il centravanti svedese Viktor Gyökeres ha firmato con l’Arsenal, ha annunciato il club londinese, per un corrispettivo di 76 milioni di euro, bonus inclusi. Gyökeres, 27 anni, ha giocato per lo Sporting Lisbona nelle ultime due stagioni, dove ha segnato 97 gol in 102 presenze. Con 54 gol totali, nella scorsa stagione è stato secondo solo a Kylian Mbappé nella classifica della Scarpa d’Oro europea, davanti all’egiziano Mohamed Salah del Liverpool.

Le sue statistiche internazionali sono simili, con 12 gol nelle ultime 17 presenze. Lo scorso autunno, ha lasciato il segno con una tripletta contro il Manchester City di Pep Guardiola nella vittoria per 4-1 dei portoghesi in Champions League. In un comunicato, lo Sporting ha specificato i termini finanziari del trasferimento: 76 milioni di euro (65,8 di quota fissa e poco più di dieci di bonus legati a vari obiettivi relativi alle prestazioni sportive del giocatore e del suo nuovo club).

E’ il sesto acquisto estivo dell’Arsenal, dopo il difensore Cristhian Mosquera, i centrocampisti Martin Zubimendi e Christian Norgaard, il portiere Kepa Arrizabalaga e l’attaccante Noni Madueke. L’Arsenal ha speso circa 200 milioni di sterline (230 milioni di euro) dall’apertura della finestra di mercato.