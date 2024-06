Vince Roberts, ecco il primo successo di Only Fans al Mugello

agenzia

La piattaforma di intrattenimento è sponsor e dà nome al team

ROMA, 02 GIU – Joe Roberts, il ‘centauro’ americano che ha vinto oggi al Mugello nella gara della classe Moto 2, è uno dei due piloti (l’altro è lo spagnolo Marcos Ramirez) del team Only Fans American Racing, che deve il proprio nome allo sponsor, la piattaforma di intrattenimento con contenuti privati a pagamento, dove chiunque può provare a improvvisarsi ‘creator’ e vanno per la maggiore i temi a luci rosse. Only Fans è attiva nel Motomondiale, in Moto 2, da meno di un anno, nel segno dello slogan “Bisogna superare i preconcetti”, e quella di oggi in Toscana è stata la prima vittoria di Roberts, che era partito in pole position, con il nuovo record sul giro al Mugello in 1:49.877 realizzato nelle prove.

