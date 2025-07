Vincenzo Grella entra nel consiglio direttivo della Lega Pro

serie C

Il vice presidente del Catania nominato insieme a Mauro Giacca, presidente del Trento

Il consiglio direttivo di Lega Pro di oggi ha deliberato all’unanimità la sostituzione dei consiglieri decaduti Alessandra Bianchi e Angelo Antonio D’Agostino attraverso la surroga per cooptazione di Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania (ed ex centrocampista di Empoli, Parma e Torino, oltre che della nazionale australiana), e Mauro Giacca, presidente del Trento, a consiglieri del direttivo stesso.

Grella e Giacca si aggiungono ai confermati Mauro Bosco (Vis Pesaro), Nicola Grieco (Audace Cerignola), Patrizia Testa (Pro Patria) e Stefano Udassi (Torres). Il direttivo di Lega Pro ha anche deciso che nel comitato esecutivo Nicola Grieco (presidente dell’Audace Cerignola) e Patrizia Testa sostituiranno D’Agostino e Bianchi.