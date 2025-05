Vincenzo Italiano, l’orgoglio di Ribera che ha guidato il Bologna alla storica vittoria in Coppa Italia

la storia

Il successo in finale contro il Milan del tecnico cresciuto nel centro dell'Agrigentino

A Ribera è un po’ come trovarsi in una piccola Bologna. Almeno per quanto riguarda il calcio e sopratutto dopo che il riberese doc Vincenzo Italiano, che è l’allenatore del Bologna, ha scritto una pagina storica del calcio italiano portando il club rossoblù alla vittoria della Coppa Italia 2025, un successo che mancava da ben 51 anni. Italiano è nato a Karlsruhe nel 1977, ma sin da bambino è tornato con i genitori a Ribera dove ha cominciato a tirare i primi calci e diventando centrocampista in diverse squadre italiane, tra cui Verona, Chievo e Padova, prima di intraprendere la carriera da allenatore, che lo ha visto guidare squadre come Trapani, Spezia e Fiorentina prima di approdare al Bologna nel giugno 2024.