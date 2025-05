Vincenzo Italiano resta al Bologna fino a giugno 2027

agenzia

Fenucci: "Siamo pronti ad affrontare tante stimolanti sfide"

BOLOGNA, 29 MAG – Dopo giorni di incontri, la notizia era nell’aria e ora è ufficiale: Vincenzo Italiano ha prolungato con il Bologna il contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Nuova data dell’accordo, 30 giugno 2027, con il tecnico che avrà un adeguamento del contratto, passando dai circa 2,3 milioni nell’ultima stagione a tre più bonus fino a 3,5. “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”, commenta l’ad rossoblù Claudio Fenucci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA