Vinicius, ‘che bello avere questo vizio della Champions!’

agenzia

'Amo questo club e chi mi ci ha portato, qui per vincere sempre'

ROMA, 01 GIU – “E’ incredibile come la prima volta, è un sentimento che nemmeno riesci a pensare di vivere. Abbiamo sofferto come la prima voltama anche questa volta abbiamo vinto, da Real Madrid. Che bello avere questo vizio della Champions!”. Lo dice Vinicius Junior, di nuovo eroe di una finale di Champions League vinta dal Real Madrid, come nel 2022 a spese del Liverpool di Jurgen Klopp. “Amo questo club e la sua gente – dice ancora Vini Jr -, amo chi mi ha portato al Real, qui si gioca sempre per vincere. E dico grazie al presidente che mi ha preso in Brasile quando ero molto giovane e mi ha pagato caro. Però penso che la spesa sia valsa la pena…. Ora voglio continuare a fare molte cose belle per questo club. Quanto merito c’è di Ancelotti? Tutto, perché tra noi c’è tanta unità, tutti lavorano l’uno per l’altro qualsiasi cosa succeda”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA