Vinicius jr. ancora vittima di insulti razzisti

La denuncia del Real Madrid in un video girato a Valencia

ROMA, 07 GEN – Il Real Madrid ha denunciato altri episodi di razzismo contro il proprio attaccante Vinicius jr., oggetto di grida e insulti raccolti in un video girato a Valencia durante l’ultima partita della Liga, giocata lo scorso venerdì sera. Non è la prima volta che fatti del genere si registrano a Valencia. Secondo le immagini trasmesse dalla Real Madrid TV, contro il brasiliano sono state pronunciate offese come “fottuto nero”, “scimmia” e “fottuta scimmia”, nonché insulti omofobi, riporta Le Parisien. Questo trattamento da parte del pubblico può in parte spiegare il gesto del giocatore al 79′, quando é stato espulso per aver spintonato il portiere Stole Dimitrievski durante un alterco con altri giocatori. “Nonostante gli sforzi di istituzioni come La Liga e Federazione spagnola ed il coinvolgimento di tutti i club, la realtà non può nascondere il fatto che il razzismo continua ad essere molto presente sugli spalti – ha denunciato Carlo Ancelotti – E’ difficile mettersi nei suoi panni e sopportare tutto quello che sta succedendo, ma sta cercando di migliorare. E’ triste per il cartellino rosso e si è scusato”, ha aggiunto l’allenatore. Vinicius jr., 24 anni, votato miglior giocatore dell’anno dalla Fifa, ora rischia diversi turni di squalifica.

