Vinicius vince il ‘The Best’ 2024 della Fifa

Trofeo va al deluso del Pallone d'Oro, Ancelotti miglior tecnico

ROMA, 17 DIC – Vinicius jr ha vinto il premio “The Best” 2024 della Fifa. L’attaccante del Real Madrid è stato premiato a Doha come miglior giocatore dell’anno. Una consolazione per il brasiliano, arrivato secondo nell’assegnazione del Pallone d’Oro vinto invece dallo spagnolo Rodrigo Hernandez, Rodri, del Manchester City. La ‘mancata vittoria’ fu contestata dal Real che decise di boicottare la cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi. Carlo Ancelotti, che per quella scelta non potè ritirare il premio dal vivo quale miglior allenatore, si è aggiudicato a Doha anche il premio Fifa. Vinicius è il primo brasiliano a essere premiato e succede a Lionel Messi (vincitore nel 2019, 2022 e 2023), mentre il rivale dell’argentino, Cristiano Ronaldo, era stato indicato come ‘The Best’ dalla Fifa nel 2016, in quella che fu la prima edizione, e nel 2017. Il polacco Robert Lewandowski ha vinto nel 2021 e nel 2022. A differenza del Pallone d’oro, anche i tifosi hanno votato per tutte le categorie, insieme ad allenatori, ct, capitani e giornalisti. Il premio alla miglior giocatrice è stato assegnato alla fuoriclasse spagnola del Barcellona Aitana Bonmati, incoronata per il secondo anno consecutivo, dopo aver vinto due Palloni d’Oro di fila. Emma Hayes, allenatrice del Chelsea, ha vinto il trofeo in campo femminile, mentre il premio ‘Puskas’ per il miglior gol dell’anno è stato assegnato ad Alejandro Garnacho del Manchester United, quello per miglior portiere ad Alejandro Martinez, n.1 dell’Aston Villa e della nazionale dell’Argentina. L’argentino compare anche nell’11 ideale del 2024, che comprende anche Carvajal (Real Madrid), Rudiger (Real), Ruben Dias (Manchester City), Saliba (Arsenal), Bellingham (Real), Rodri (City), Kroos (Real, ex), Yamal (Barcellona), Haaland (City), Vinicius jr (Real).