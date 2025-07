Visite mediche per Lang, nuovo esterno sinistro del Napoli

agenzia

Ora attesa la firma del contratto. In arrivo anche Beukema

NAPOLI, 15 LUG – Noa Lang ha svolto questa mattina le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart a Roma. L’esterno olandese è ora atteso per la firma del contratto con gli azzurri fino al 2030. Il 26nne esterno sinistro arriva al Napoli dal Psv Eidhoven. Il Napoli lo ha pagato 25 milioni più 3 di bonus vari, con nel contratto anche il 10% al club olandese in caso di futura cessione. Lang dopo la firma del contratto si unirà alla squadra azzurra per il ritiro a Dimaro. Attese ora le visite mediche per Sam Beukema, centrale difensivo che arriva al club azzurro dal Bologna per 30 milioni di euro a cui andranno aggiunti 3 di bonus per risultati. Lang arriva al Napoli dopo aver vinto tre campionati olandesi, di cui gli ultimi due, con il Psv, nell’ultimo dei quali ha anche firmato 14 gol, di cui 2 in Champions League. L’esterno sinistro sostituisce quindi Kvrataskhelia e si alternerà con Neres sulla fascia sinistra.

