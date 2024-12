Vitor Pereira nuovo allenatore del Wolverhampton

agenzia

Per Bbc e Sky club ufficializzerà il portoghese entro 24 ore

LONDRA, 17 DIC – Il Wolverhampton, penultimo in Premier League, ha raggiunto un accordo con Vitor Pereira per portare in panchina il 56enne allenatore portoghese per la stagione in corso e la prossima, secondo quanto riportato da Bbc e Sky. Pereira sostituisce Gary O’Neil, esonerato domenica dopo un inizio di stagione deludente. I “Wolves” hanno perso 11 delle prime 16 partite in campionato, compresa quella di sabato scorso contro il neopromosso Ipswich Town. L’attuale tecnico del club saudita Al-Shabab dovrebbe arrivare in Inghilterra in giornata, con la conferma ufficiale del suo ingaggio attesa entro 24 ore. Ex assistente di André Villas-Boas al Porto, ha iniziato la carriera da allenatore nel 2011 sulla panchina dei “Dragoes” dopo la partenza del connazionale per il Chelsea. Ha vinto il titolo di campione portoghese nel 2012 e nel 2013.

