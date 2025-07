Vittoria di Sinner a Wimbledon i complimenti di Giorgia Meloni e del mondo politico e sportivo

Le reazioni

La premier sul campione di tennis: "Fa sognare un’intera Nazione. Orgogliosi di te"

Jannik Sinner un italiano vero. E, soprattutto, un vincente nato. E’ l’altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, a diventare il primo azzurro a trionfare sui prati di Wimbledon. “Un’altra pagina di storia per lo sport italiano: Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e fa sognare un’intera Nazione. Orgogliosi di te, campione!”, scrive sui suoi social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “È entusiasmante, un fenomeno, un ragazzo semplice e determinato che è sul tetto del mondo – sottolinea il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio – Mi è dispiaciuto non andarci, non c’erano aerei per rientrare domani a Roma, giorno di Giunta e Consiglio Nazionale. Appena posso vorrei conoscerlo di persona”. “Il sogno dei sogni, che emozione profonda viverlo con te, grazie a te, caro Jannik – il ringraziamento, su X, del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi – Apprezzando ogni tuo gesto in campo, ogni tua parola fuori dal campo, tenendo insieme a te e baciando con te questo meraviglioso Trofeo che sa di Tradizione, Valore e Onore. Con te non solo nella vittoria, nel giorno del trionfo, con te sempre. Che bello sentire la speaker recitare la formula: Campione 2025, dall’Italia, Jannik Sinner!”.