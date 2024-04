Vlahovic sprona la Juve ‘niente alibi, serve di più’

agenzia

Post del serbo dopo Cagliari, per Alcaraz due punti in testa

TORINO, 20 APR – “Niente scuse, niente alibi. Dobbiamo fare meglio e chiudere al meglio questa stagione. Noi vogliamo vincere e vogliamo farlo con voi”: così l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, sprona l’ambiente bianconero dopo il pareggio in rimonta ottenuto in Sardegna contro il Cagliari. Ora la squadra si proietterà verso la semifinale di ritorno di coppa Italia contro la Lazio, martedì nella Capitale si riparte dal successo per 2-0 dei ragazzi di Massimiliano Allegri nella gara d’andata. Alla Continassa si valuteranno le condizioni di Carlos Alcaraz, tornato dalla Sardegna con due punti di sutura in testa dopo la gomitata del rossoblu Mina.

