Tampere
Vola la staffetta italiana 4X100 all’Europeo U20: Doualla trascina le azzurre all’oro
Fantastico 43.72 che è anche il record italiano di categoria
Trionfa la staffetta femminile azzurra nella 4×100 agli Europei U.20 di atletica leggera a Tampere. Alice Pagliarini, Elisa Valensin, Margherita Castellani, Kelly Doualla, esplosiva nell’ultima frazione, hannovinto la finale col nuovo record italiano di categoria, in 43″72. L’argento è andato alla Gran Bretagna, il bronzo alla Polonia.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA