Volley, 𝗣𝗹𝗮𝗰ì 𝗿𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝗲𝗱𝗶𝗹 𝗦𝗮𝘁𝘂𝗿𝗻𝗶𝗮 𝗔𝗰𝗶𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼

Serie A2

Nella partita contro la ๐—ข๐—บ๐—ถ-๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ถ, in programma ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฑรฌ ๐Ÿฎ๐Ÿฒ ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ al ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฎ, la squadra verrร guidata dal secondo allenatore ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ ๐—Ÿ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ e dallโ€™assistant coach ๐— ๐—ฎ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ ๐—ฃ๐˜‚๐—น๐—ฒ๐—ผ

La ๐—–๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—น ๐—ฆ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐—”๐—ฐ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ comunica che il tecnico ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐—ฐรฌ ha rassegnato le dimissioni da primo allenatore della squadra, per motivi personali. La societร , che milita in Serie A2 (secondo livello italiano) ed รจ oggi decima in classifica su 14 squadre, ha accettato le dimissioni.

