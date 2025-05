Volley: 3-0 a Scandicci, Conegliano vince la Champions donne

agenzia

A Istanbul le venete conquistano il quinto trofeo stagionale

ROMA, 04 MAG – L’Imoco Conegliano ha vinto la Champions League donne battendo per 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) Scandicci in una finale tutta italiana, a Istanbul. La squadra veneta ha giocato la quarta finale del torneo nelle ultime cinque edizioni, ottenendo il terzo successo e anche il quinto trofeo stagionale dopo aver vinto campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per club. La Final Four in Turchia si è chiusa con un podio tutto italiano, dato il terzo posto conquistato da Milano, che ha battuto 3-1 il VakifBank Istanbul.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA