Volley, epica Italia: Giappone rimontato (e l’ultimo punto “parla” siciliano)

parigi 2024

Azzurri erano sotto di due set e 21 a 24: annullati 4 match points e poi il trionfo. Ora c'è la Francia

Uno show memorabile sul palcoscenico più prestigioso, quello delle Olimpiadi di Parigi 2024. Una rimonta che si guadagna di diritto un posto nelle pagine belle della storia della pallavolo azzurra. A un passo dal baratro, contro il Giappone in vantaggio di due set a zero (e 24 – 21) e insuperabile in difesa, gli azzurri scacciano la maledizione dei quarti di finale a cinque cerchi e si avvicinano alla zona medaglie.

Quattro i match-ball (tre nel terzo set e uno nel quinto) annullati dal sestetto allenato da Fefè De Giorgi che si è imposto per 3-2 al termine di due ore e 24 minuti di gioco vissuti sull’altalena di emozioni contrastanti. I parziali di 20-25 23-25, 27-25. 26-24, 17-15 sono la fotografia più nitida di una gara che, comunque vadano a finire queste Olimpiadi di Parigi 2024, resterà a lungo negli occhi e nei cuori di chi vi ha assistito dal vivo e di chi l’ha guardata in tv. Vuoi per la difesa dei giapponesi («Sembrava di essere in un film o in un cartone animato», ha sorriso, ma solo a fine gara, il centrale Roberto Russo, il palermitano che ha messo a terra l’ultimo decisivo pallone) vuoi, soprattutto, per la reazione da grande squadra degli italiani.

Contro il Giappone, l’Italia si è presentata da favorita al cruciale nodo della prima gara a eliminazione diretta. Da un lato, però, c’era la consapevolezza di aver giocato la miglior pallavolo della prima fase, dall’altro l’amaro ricordo dell’ultima edizione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 quando l’Italvolley fu eliminata dall’Argentina proprio ai quarti di finale. Nonostante un gruppo fortemente rinnovato rispetto all’edizione di tre anni fa (in Giappone le Olimpiadi si sono giocate, causa pandemia, nel 2021) la tensione stava giocando un nuovo brutto scherzo agli azzurri, che però sono stati bravissimi nel cancellare i quattro match-ball.

«Girare questa partita è stata un’impresa perché il Giappone ha giocato in modo straordinario. Anche i nostri avversari avrebbero meritato di passare il turno», ha ammesso con grande onestà De Giorgi, a cui va attribuito il merito di aver trasmesso tranquillità ai suoi anche quando all’orizzonte si intravedeva la scaletta dell’aereo per il ritorno in Italia. «Continuavo a dire ai ragazzi di rimanere lì con la testa e provarci e crederci fino in fondo. Il nostro è un gruppo molto compatto, lavoriamo dal 2021 per obiettivi come questo», ha concluso De Giorgi.

Adesso l’appuntamento per la semifinale olimpica è fissato per mercoledì 7 agosto, contro i padroni di casa della Francia che hanno battuto la Germania, con l’identico percorso degli italiani: in svantaggio di due set, i transalpini hanno rimontato, chiudendo il tie-break sul 15-13 e facendo esplodere la festa alla South Paris Arena, dove sta andando in scena un torneo di pallavolo di straordinaria bellezza.