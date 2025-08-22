Volley, l’Italia da 30 e lode: al Mondiale battuta la Slovacchia, 30esima vittoria consecutive

pallavolo femminile

Le ragazze di Velasco, campionesse olimpiche in carica, all'assalto del trono del mondo

Buona la prima. L’Italia vince e convince all’esordio nei Campionati del Mondo in svolgimento in Thailandia superando la Slovacchia con un secco 3-0 (25-21; 25-14; 25-17) nella sfida valida per la prima giornata della Pool B a Phuket. La sfida, senza storia, consente a capitan Danesi e compagne di ottenere la 30esima vittoria consecutiva in match ufficiali e soprattutto di muovere la classifica in girone che ha visto il Belgio battere Cuba (3-0) nella prima gara di giornata al Saphan Hin Municipal Stadium. Domani, giornata senza match utile per lavorare in vista della sfida con Cuba in programma domenica 24 agosto alle ore 12:00 (italiane).

«Era la prima di un Mondiale ed anche chi ne ha giocati altri avrà certamente sentito la partita – il commento a fine gara del ct azzurro, Julio Velasco – Nello specifico però chi era alla prima assoluta ha approcciato molto bene. Nervini ad esempio è sembrata una veterana così come le altre esordienti: devo dire che le ragazze stanno molto bene dal punto di vista mentale anche se contro squadre che hanno un gioco diverso rispetto ad esempio alle Finali di VNL dove si affrontano le squadre più forti, qualche difficoltà era preventivabile. Ad esempio la Slovacchia a dispetto di una fisicità importante, sviluppa un gioco diverso con tanti attacchi sulle mani del muro, tanti pallonetti ed giocando palloni non altissimi. Questo a volte può creare dei problemi anche se in generale in tutte le altre “prime» partite di questo mondiale la squadra sfavorita ha fatto sempre ottimi primi set. Poi però sono venuti fuori i veri valori altrove come qui a Phuket. Abbiamo deciso di arrivare qui in Thailandia a ridosso dell’esordio perché abbiamo preferito accorciare l’attesa sul posto perché riteniamo che siano piuttosto lunghe tre settimane. Si tratta di una competizione lunga e difficile che va vissuta step by step».