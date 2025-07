Volley, l’Italia di Velasco è inarrestabile: finale della Nations League contro il Brasile

pallavolo femminile

Il 28esimo successo conseciutivo delle azzurre

L’Italia della pallavolo femminile non smette di stupire, conquista la terza finale di Volleyball Nations League in quattro anni e si appresta a vivere una nuova storica serata. Neanche i 13mila dell’Atlas Arena di Lodz hanno placato la sete di vittoria delle azzurre del CT Julio Velasco che hanno superato 3-0 (28ma vittoria consecutiva) le polacche padrone di casa, raggiungendo la finale di domani (ore 20:00).

«Abbiamo giocato davvero molto bene – ha dichiarato il CT azzurro – ma la cosa più bella emersa è la straordinaria mentalità mostrata da queste ragazze. Muro, difesa ma anche l’attacco di palloni difficili: possiamo dire che tutto ha funzionato. Ho visto attaccare palloni complessi senza alcun timore e anche le prestazioni individuali sono state eccellenti, sia di chi ha giocato dall’inizio sia di chi è entrato. Sono molto soddisfatto e felice per questa prestazione anche se adesso dobbiamo concentrarci in vista di domani. Non sappiamo chi affronteremo, ma sappiamo che saremo pronti per questa Finale». L’avversaria saràil Brasile che battuto 3 a 2 il Giappone.