mondiale di pallavolo
Volley, l’Italia schiaccia anche la Germania e vola ai Quarti: per le azzurre 33ª vittoria consecutiva
Per un posto in semifinale una tra Polonia o Belgio
La nazionale italiana di pallavolo femminile di Julio Velasco vola ai quarti di finale del Mondiale che si gioca in Thailandia dopo il successo netto per 3-0 (25-22 25-18 25-11) sulla Germania negli ottavi di finale. Dopo aver archiviato la prima fase del Campionati del Mondo a Phuket con tre vittorie in altrettanto partite disputate (Slovacchia, Cuba e Belgio) nella Pool B, le azzurre sono giunte nella capitale thailandese dove dal 29 agosto al 7 settembre si disputerà la fase a eliminazione diretta.
Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all’Indoor Stadium Huamark si sono imposte senza problemi sulle tedesche proseguendo la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quello di oggi, a quota 33 successi consecutivi. Anna Danesi e compagne attendono ora nei quarti di finale la vincente del match Polonia-Belgio.
Nel primo match da dentro o fuori, le azzurre guidate da capitan Danesi hanno superato l'ostica Germania del Ct italiano Giulio Bregoli, dimostrando grande solidità ed autorevolezza nel corso di un match reso combattuto nei primi due set dalla tenacia delle tedesche. Presenti al PalaHuamark anche l'Ambasciatore Italiano a Bangkok, Paolo Dionisi, e il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Le ragazze di Julio Velasco hanno dunque messo in campo l'ennesima prova da grande squadra staccando il pass per i quarti di finale che le vedrà opposte ad una tra Polonia e Belgio mercoledì 3 settembre quando le azzurre torneranno al PalaHuamark per un match che varrà l'accesso alla zona medaglie.