Volley, l’Italia schiaccia anche la Germania e vola ai Quarti: per le azzurre 33ª vittoria consecutiva

mondiale di pallavolo

Per un posto in semifinale una tra Polonia o Belgio

La nazionale italiana di pallavolo femminile di Julio Velasco vola ai quarti di finale del Mondiale che si gioca in Thailandia dopo il successo netto per 3-0 (25-22 25-18 25-11) sulla Germania negli ottavi di finale. Dopo aver archiviato la prima fase del Campionati del Mondo a Phuket con tre vittorie in altrettanto partite disputate (Slovacchia, Cuba e Belgio) nella Pool B, le azzurre sono giunte nella capitale thailandese dove dal 29 agosto al 7 settembre si disputerà la fase a eliminazione diretta.

Le azzurre, trionfatrici a fine luglio in Nations League, all’Indoor Stadium Huamark si sono imposte senza problemi sulle tedesche proseguendo la loro striscia record di vittorie: in match ufficiali la selezione tricolore è giunta, con quello di oggi, a quota 33 successi consecutivi. Anna Danesi e compagne attendono ora nei quarti di finale la vincente del match Polonia-Belgio.