Vuelta: 20/tappa a Dunbar, 3/o Roglic a un passo dalla vittoria

agenzia

Domani gran finale a Madrid, sloveno consolida primato

ROMA, 07 SET – Eddie Dunbar (Jayco AlUla) ha vinto la 20/a e penultima tappa della Vuelta da Villarcayo al Picon Blanco. Alle spalle dell’irlandese Enric Mas e Primoz Roglic, che resta in maglia rossa e ‘vede’ il suo quarto trionfo finale alla Vuelta. Aspettando la cronometro finale domania Madrid, decisiva per il podio, lo sloveno del team Red Bull-Bora-Hansgrohe mantiene un vantaggio in classifica generale su Ben O’Connor (+2:02), Enric Mas (+2:11) e Richard Carapaz (+3:00).

