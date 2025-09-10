Vuelta: attese proteste pro-Pal, crono di domani ridotta a 12 km

agenzia

Motivi di sicurezza, tagliati 15km della 18/a tappa a Valladolid

ROMA, 10 SET – “Motivi di sicurezza” legati alle proteste dei pro-Palestina, hanno indotto gli organizzatori della Vuelta a ridurre di 15 chilometri il percorso della 18/a tappa, una cronometro individuale, che scenderà da 27,2 a 12,2 chilometri, con arrivo e partenza a Valladolid. “Al fine di garantire una migliore protezione della tappa, gli organizzatori, in coordinamento con il Consiglio comunale di Valladolid e previa consultazione con il Collegio dei commissari, hanno deciso che la cronometro di domani si svolgerà su un percorso di 12,2 km, con partenza e arrivo nei luoghi originariamente previsti”, recita un comunicato diffuso in serata. La corsa a tappe spagnola è stata interrotta o disturbata quasi quotidianamente dai manifestanti pro-Pal, particolarmente ostili alla presenza in gara del team Israel-Premier Tech. Oggi gli attivisti hanno manifestato pacificamente prima dell’inizio della salita finale della 17/a tappa, vinta dall’italiano Giulio Pellizzari, e il gruppo è riuscito a passare senza problemi. Altre frazioni, invece, erano state accorciate o parzialmente neutralizzate a causa della presenza di manifestanti lungo il tracciato o all’arrivo.

