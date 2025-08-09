‘Vuelta Burgos’, Ciccone conquista l’ultima tappa

agenzia

L'abruzzese precede il messicano Del Toro, vincitore della corsa

ROMA, 09 AGO – Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ha vinto l’ultima della Vuelta Burgos, 138 chilometri tra Quintana del Pidio e Lagunas de Neila, cogliendo nella breve corsa a tappe conclusasi oggi il suo secondo successo dopo quello ottenuto pochi giorni fa alla Clasica San Sebastian. Nell’arrivo in salita, l’abruzzese ha preceduto il messicanoo Isaac del Toro e l’altro italiano Lorenzo Fortunato. Del Toro (Uae Emirates) grazie ai secondo guadagnati ha vinto la classifica generale finale, davanti allo stesso Fortunato. Terzo il francese Leo Bisiaux, che prima della partenza dell’ultima frazione era il leader della corsa. Su cinque tappe della Vuelta Burgos, ben tre sono state vinte da italiani. Nella seconda si era imposto Matteo Moschetti e nella quarta, ieri, Damiano Caruso.

