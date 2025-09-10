Vuelta: Dagnoni, da Pellizzari bel segnale in vista Mondiali

agenzia

Presidente Fci, vittoria premia un ragazzo di grande talento

ROMA, 10 SET – “E’ un successo che premia un ragazzo di grande talento. Un bel segnale per il nostro ciclismo anche in vista dei Mondiali”. Così il presidente di Federciclismo, Cordiano Dagnoni, commenta il successo di Giulio Pellizzari nella 17/a tappa della Vuelta, il suo primo da professionista. “Giulio era già uno dei punti fermi del gruppo; questa notizia ci dice che è in ottima forma e ci fa ben sperare per l’appuntamento iridato”, ha aggiunto Dagnoni, in Svizzera per i Mondiali Mtb.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA