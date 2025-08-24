Vuelta: Impresa Vingegaard, cade, si rialza e vince la 2/a tappa

agenzia

Ciccone beffato dal danese sul traguardo di Limone Piemonte

ROMA, 24 AGO – Impresa di Jonas Vingegaard nella seconda tappa della Vuelta, svoltasi anche questa in territorio italiano, da Alba a Limone Piemonte lungo 159,6 km, caratterizzata dal maltempo. Il danese vincitore di due Tour de France è rimasto coinvolto in una caduta quando mancava una ventina di chilometri al traguardo, ma nonostante una vistosa ‘sbucciatura’ a un gomito si è rialzato, e con l’aiuto del compagno di squadra Victor Campenaerts, andato a terra e rialzatosi anche lui, è poi riuscito a rientrare in gruppo. La tappa, con arrivo in salita, si è decisa all’ultimo chilometro e protagonista sfortunato è stato Giulio Ciccone che sembrava aver piazzato la botta vincente e invece è stato ‘infilato’ proprio da Vingegaard, vittorioso sul ‘camoscio’ abruzzese per mezza ruota. Seguono nell’ordine d’arrivo terzo David Gaudu (Groupama FDJ), quarto Egan Bernal (Ineos) e quinto Joao Almeida (UAE). Per Vingegaard c’è anche la maglia rossa di leader della classifica generale.

