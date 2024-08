Vuelta: O’Connor vince per distacco 6/a tappa ed è maglia rossa

agenzia

L'australiano precede l'italiano Frigo, fuga finale di 25 km

ROMA, 22 AGO – Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) ha vinto per distacco la sesta tappa della Vuelta 2024, di 185,5 km da Jerez de la Frontera a Yunquera. Il corridore australiano ha preceduto di 4’33” Marco Frigo (Israel-Premier Tech) e di 5’12” Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Partito in fuga in compagnia di altri undici corridori, O’Connor, 28 anni, si è staccato andando da solo in testa a poco più di 25 km dall’arrivo e ha così sfilato la maglia rossa di leader della corsa allo sloveno Primoz Roglic, arrivato oltre sei minuti dopo con il gruppo . Il leader del team Decathlon-AG2R ha ora un vantaggio di 4 minuti e 51 secondi sul secondo classificato, tre volte vincitore del giro di Spagna..

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA