Vuelta: Pellizzari vince la 17/a tappa, primo successo da prof

agenzia

L'italiano arriva da solo, precede Pidcock e Hindley

ROMA, 10 SET – Giulio Pellizzari ha vinto la 17/a tappa (Bora-Hansgroe) della Vuelta, arrivando da solo sul traguardo di Alto de El Morredero, dopo 143,2 chilometri del percorso cominciato da O Barco de Valdeorras. E’ il primo successo per il 22enne italiano, il più giovane vincitore di una frazione della corsa dopo Tadej Pogacar, nel 2019. Pellizzari ha preceduto di 16 secondi il britannico Tom Pidcock e di 18 l’australiano Jai Hindley. Quarto posto per il leader della classifica generale, il danese Jonas Vingegaard (Uae Emirates)

