Vuelta: Roglic vince 19/a tappa e si riprende maglia rossa

Sloveno stacca tutti e vince per distacco ad Alto de Moncalvillo

ROMA, 06 SET – Gran colpo di Primoz Roglic, che ha vinto per distacco la 19/a tappa della Vuelta, Logroño-Alto de Moncalvillo di 173,2 km, e si è ripreso la maglia rossa di leader della classifica generale. Oggi lo sloveno, alla terza vittoria parziale in questo giro di Spagna, ha preceduto di 46″ il francese Gaudu e il danese Skjelmose (terzo). Quarto a 50″ lo spagnolo Mas. In classifica generale Roglic è tornato al comando con 1’54” sull’ex leader, l’australiano Ben O’Connor, e 2’20” su Mas. Quarto è Carapaz a 2’54”. Domani 20/a e penultima tappa, Villarcayo-Picon Blanco di 172 km, con arrivo in salita a quota 1.498 metri.

