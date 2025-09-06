Vuelta: Soler vince la 14ma tappa, Vingegaard resta leader

agenzia

Il danese 2/o, 48" il suo vantaggio nella generale su Almeida

ROMA, 06 SET – Dopo una superba prestazione in solitaria, lo spagnolo Marc Soler ha vinto la 14ma tappa della Vuelta di Spagna sulla cima dell’Alto de La Farrapona (Castiglia e Leon). Il danese Jonas Vingegaard ha resistito alla pressione della squadra degli Emirati Arabi per conservare la maglia rossa di leader. Il catalano, ultimo superstite di una fuga composta da una ventina di corridori, ha sferrato un attacco devastante ai piedi dell’ultima salita di giornata, assicurando alla sua squadra degli Emirati Arabi Uniti la settima vittoria di tappa in questa 80a edizione. Messo nuovamente alla prova da João Almeida, suo principale concorrente per la vittoria finale e vincitore il giorno prima sulla cima dell’Angliru, Vingegaard ha poi conquistato il secondo posto e ora ha un vantaggio di 48″ nella classifica generale, guadagnando due secondi sul portoghese grazie all’abbuono. Il migliore italiano in classifica generale é Giulio Pellizzari, sesto a 4’21”.

