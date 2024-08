Vuelta: Van Aert vince in volata la terza tappa

agenzia

Il belga in maglia rossa si prende la rivincita su Groves

ROMA, 19 AGO – Wout Van Aert (Visma-Lease a bike) ha vinto in volata la terza tappa della Vuelta, la Lousà-Castelo Branco, di 191,5 km, corsa ancora in territorio portoghese. Il belga leader della classifica, battuto ieri allo sprint dall’australiano Kaden Groves, si è preso la rivincita, precedendolo sul traguardo e tornando al successo dopo quasi sei mesi. Il terzo posto è andato allo spagnolo Jon Aberasturi Izaga. In classifica generale, Van Aert precede di 13 secondi lo statunitense Brandon McNulty e di 15 il ceco Mathias Vacek. Quinto è l’italiano Edoardo Affini, compagno di squadra del belga, staccato di 21 secondi.

