Vuelta: Vine vince la 10/a tappa, Vingegaard nuovo leader

agenzia

Secondo successo per l'australiano, sesto Ciccone

ROMA, 02 SET – L’australiano Jay Vine (Uae Emirates) ha vinto in solitaria la decima tappa della Vuelta, la Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175,3 chilometri. Vine, al suo secondo successo in questa edizione, ha preceduto gli spagnoli Pablo Castrillo e Javier Romo. La maglia rossa di leader è tornata sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike). Il migliore degli italiani, Giulio Ciccone, ha chiuso al sesto posto, giunto al traguardo con 1’05” di distacco da Vine, insieme col gruppo comprendente Vingegaard. Anche nella classifica generale l’abruzzese è sesto, a 1.05” dal danese.

