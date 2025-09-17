nuoto
Walter D’Angelo sfida lo Stretto di Messina: pronto a battere il (suo) record mondiale
Proverà a nuotare per sei volte tra Scilla e Cariddi in meno di 7 ore e 35 minuti
Domani Walter D’Angelo tornerà a sfidare le correnti dello Stretto di Messina con l’obiettivo di battere il proprio record stabilito nell’agosto 2013. In quell’occasione, il campione aveva nuotato per ben sei volte la tratta dello Stretto, coprendo 25 chilometri in 7 ore e 35 minuti.
D’Angelo, detentore di 10 ori mondiali, 2 europei e 3 record del mondo, affronterà quest’anno sette traversate, una in più rispetto al 2013, alternando la sponda siciliana a quella calabrese. Sarà accompagnato dal barcaiolo esperto Giovanni Fiannacca per affrontare le insidie del tragitto.
«Si tratta di un record mondiale che richiede allenamenti estenuanti», ha dichiarato il nuotatore. «Mi sento forte come allora, anche se ora mi alleno in piscina e non contro corrente. Fondamentale è la forza mentale, diversa da quella dei velocisti: l’impresa dura ore ed è alienante, con movimenti monotoni che solo una grande determinazione può sostenere. In questo sono forte».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA