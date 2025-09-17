Walter D’Angelo sfida lo Stretto di Messina: pronto a battere il (suo) record mondiale

nuoto

Proverà a nuotare per sei volte tra Scilla e Cariddi in meno di 7 ore e 35 minuti

Domani Walter D’Angelo tornerà a sfidare le correnti dello Stretto di Messina con l’obiettivo di battere il proprio record stabilito nell’agosto 2013. In quell’occasione, il campione aveva nuotato per ben sei volte la tratta dello Stretto, coprendo 25 chilometri in 7 ore e 35 minuti.

D’Angelo, detentore di 10 ori mondiali, 2 europei e 3 record del mondo, affronterà quest’anno sette traversate, una in più rispetto al 2013, alternando la sponda siciliana a quella calabrese. Sarà accompagnato dal barcaiolo esperto Giovanni Fiannacca per affrontare le insidie del tragitto.