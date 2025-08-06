Weah saluta la Juve ‘Sogno realizzato, sarò sempre bianconero’

agenzia

L'americano va al Marsiglia: 'Abbiamo costruito qualcosa'

ROMA, 06 AGO – “Da un ragazzino che sogna il grande palco a indossare i colori bianconeri della Juventus: grazie per aver reso reale quel sogno”: comincia così il post Instagram di saluti firmato da Timothy Weah, passato ufficialmente al Marsiglia. “Sarò sempre grato a questa società, ai miei compagni, ai tifosi e alla bellissima città di Torino, ai miei fratelli nello spogliatoio grazie per avermi abbracciato e spinto ogni giorno: abbiamo costruito qualcosa di vero e lo porterò sempre con me – si legge sul profilo del nuovo giocatore del Marsiglia – ai torinesi, perché il calore e l’amore hanno fatto sentire questa città come a casa fin dal primo giorno. Grazie a tutti i tifosi per il vostro incrollabile supporto e dedizione. Sarò per sempre uno juventino”.

