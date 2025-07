Wesley verso la Roma ma prima Flamengo vuole trovare sostituto

agenzia

Intanto ieri Filipe Luis non lo ha schierato contro Fluminense

ROMA, 21 LUG – Fonti societarie del Flamengo confermano di aver dato “semaforo verde” per la cessione di Wesley alla Roma, che andrà alla corte di Gasperini, sempre da fonti carioca, per 25 milioni di euro più 5 di bonus., Nell’accordo fra i due club è stabilito che tutto deve essere finalizzato entro la mezzanotte di oggi, ora brasiliana, ma il Flamengo ha detto al giocatore che non lo lascerà partire finché non avrà trovato un sostituto nel suo ruolo di esterno basso a destra. Ieri per il derby contro il Fluminense Wesley era a disposizione del tecnico Filipe Luis, che però ha preferito non schierarlo preferendo mettere Varela a destra e Leo Pereira nell’inedita posizione di laterale sinistro. “Non avevo alternative – ha poi spiegato Filipe Luis – però mi sono già trovato in situazioni come questa. Capisco Wesley, lui è ansioso di partire per l’Italia. Ci ho parlato e lui si era anche messo a disposizione per il derby ma ho preferito non farlo giocare perché la possibilità che se ne vada è molto concreta e non so quanto potesse essere concentrato sul Fluminense”. Wesley, da parte sua, ha ribadito ai dirigenti del Flamengo che intende partire per Roma entro le prossime 24 ore.

