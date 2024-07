agenzia

Successo dello spagnolo per 6-3, 6-4, 1-6, 7-5

ROMA, 07 LUG – Carlos Alcaraz, campione in carica di Wimbledon, si è qualificato per i quarti di finale del torneo londinese. Agli ottavi lo spagnolo ha superato il francese Ugo Humbert in 4 set: 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 il punteggio finale in tre ore di gioco. Ai quarti Alcaraz affronterà o Tommy Paul o lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

