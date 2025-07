Wimbledon, Alcaraz dopo la sconfitta: «Grande Jannik, amico fuori e rivale in campo»

Tennis

L'omaggio dello spagnolo che poi ringrazia re Felipe

«Perdere è difficile però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik. Continuiamo acoltivare la nostra amicizia fuori dal campo ed una bella rivalità nel campo. Te lo sei meritato. Hai giocato un grande tennis in queste due settimane. Sono contento per te, continua così». Carlos Alcaraz rende omaggio a Jannik Sinner al termine della finale di Wimbledon, e conclude ringraziando il Re di Spagna, Felipe, per la sua presenza nel Royal Box.

